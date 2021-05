Fontana: “Coprifuoco? Ottime possibilità che venga cambiata la decisione”

(Agenzia Vista) Milano, 12 Maggio 2021 Per quanto riguarda lo spostamento del coprifuoco “io sono contento del fatto che abbiano intenzione di riprendere in esame la questione. Quindi, ci sono ottime possibilità che venga cambiata la decisione, anche perché oggettivamente i numeri sono molto buoni”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’uscita dall’hub vaccinale di Palazzo delle Scintille, a MIlano, dove la Nazionale italiana di pallavolo femminile è stata vaccinata in vista delle Olimpiadi di Tokyo in programma per la prossima estate. Albertini? “Non l’ho sentito, spero che si convinca ma non l’ho sentito”, ha aggiunto Fontana, rispondendo a una domanda sul ritorno in corsa con il centrodestra di Gabriele Albertini per le elezioni a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev