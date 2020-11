(Agenzia Vista) Milano, 04 novembre 2020 Fontana: "Decisioni del governo su Lombardia non vengano prese sui dati di 10 giorni fa" "Il governo sta decidendo sul colore della regione Lombardia per nuovo Dpcm. Decisioni non vengano prese sui dati di 10 giorni fa". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. 00_27 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev