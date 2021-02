(Agenzia Vista) Milano, 15 febbraio 2021 Fontana: "Governo riveda sistema chiusure, così è schizofrenico" "Credo che il sistema, così com'è oggi organizzato, vada rivisto. Il nuovo governo dovrà rimettere mano ai tempi e alle modalità in cui si determinano i colori, le aperture e le chiusure. Così mi sembra un pò troppo schizofrenico e non contrasta efficacemente l'epidemia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa a Milano. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev