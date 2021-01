(Agenzia Vista) Milano, 23 gennaio 2021 Fontana: “Indignato da polemica su dati, zona arancione solo perché abbiamo contestato conteggi” “Sono indignato perché si sta dando una rappresentazione assolutamente non veritiera dei fatti. Se da domani la Lombardia tornerà in zona arancione, lo deve esclusivamente al fatto che abbiamo evidenziato, sottolineato e contestato i conteggi che erano stati fatti dal Governo”. Così il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana, in una conferenza stampa sulla classificazione della Regione Lombardia nella scala di rischio per la diffusione del Covid-19. / Facebook Attilio Fontana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev