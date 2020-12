(Agenzia Vista) Lecco, 11 dicembre 2020 Fontana: “Lombardia locomotiva del Paese, fondamentale per ripartenza" “La Regione Lombardia è da sempre la locomotiva di questo Paese e anche in questa occasione deve dare il proprio contributo fondamentale alla ripartenza” Così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della penultima tappa del tour di presentazione del 'Piano Lombardia' che stanzia fondi straordinari per progetti di sviluppo del territorio e per il finanziamento di opere pubbliche. Courtesy Lnews Durata: 00_10 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev