(Agenzia Vista) Milano, 02 febbraio 2021 Fontana: "Sfiducia? Ogni nostra azione per il bene dei cittadini" "Non sarà la vostra ennesima mozione di sfiducia a distrarci dal nostro lavoro. In ogni nostra azione abbiamo sempre perseguito il bene dei nostri cittadini, l'unica cosa che ci sta a cuore". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo nell'aula lombarda sulla mozione di sfiducia presentata ai suoi danni da parte delle opposizioni. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev