(Agenzia Vista) Milano, 9 Gennaio 2021 Fontana su Gallera: “Era stanco, ora si riposerà. Altri motivi dietro la decisione? Chiedete a lui” “La decisione, come ho detto ieri, è stata condivisa con l’assessore Gallera. È molto stanco perché l’impegno in questi mesi è stato notevole. Se ci sono altri motivi dietro la decisione di lasciare? Non lo so, bisogna chiedere a lui”. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana sulla scelta di sostituire l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Durata 00_17 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev