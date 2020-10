(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Food. Casaleggio: “Una federazione di operatori per rimanere sul mercato” Presentata la ricerca di Casaleggio Associati Digital Food Strategy – Le aziende dell’alimentare diventano sempre più smart sulla presenza on line del settore agroalimentare italiano. Dalla Gdo ai piccoli produttori le aziende food puntano sulla relazione diretta con il consumatore e sull’e-commerce. I dati del primo semestre 2020 rilevano che la pandemia ha influito in modo sostanziale sull’evoluzione della presenza online del settore alimentare italiano con un incremento di oltre 2 milioni di clienti online da gennaio a settembre 2020. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev