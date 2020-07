(Agenzia Vista) Bologna, 25 luglio 2020 Formula 1, Bonaccini: “Gp a Imola un grande risultato” Dopo il doppio appuntamento di settembre a Misano di MotoGp, un altro successo straordinario per l’Emilia-Romagna dello sport, del turismo e dei grandi eventi che vuole ripartire e vuole tornare a vincere dando il meglio di sé e mostrando il meglio di sé. Oltre alla soddisfazione, c’è anche l’orgoglio di una manifestazione mondiale che, per la prima volta, è identificata con il nome non di una città o di una nazione, ma di un territorio regionale: il Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Bonaccini: "siamo al lavoro affinché questa gara non sia un unicum, ma diventi un appuntamento fisso”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev