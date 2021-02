(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2021 Fornaro (Leu): “Non vedo condizioni per maggioranza con Salvini che non vuole prestito del Recovery” “Maggioranza con la Lega? Io non vedo le condizioni programmatiche per un programma che possa consentire di stare nella stessa coalizione con Salvini. Tra chi ritiene che il Recovery sia uno strumento fondamentale e chi ha detto che il Recovery va preso solo la parte a fondo perduto, e non la maggioranza in prestito”. Queste le parole di Federico Fornaro (LeU) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio dopo le consultazioni con il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev