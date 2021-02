(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2021 Fornaro (LeU): “Positivo incontro PD-M5S-LeU, alleanza strategica per alternativa alla destra” “E’ stato molto positivo l’incontro tra PD, M5S e LeU. Noi abbiamo sempre creduto nella valenza strategica di questa alleanza, che è stata l’asse portante del GovernoConte, che ha raggiunto risultati importanti, sia rispetto all’emergenza sanitaria che a quella economica, in un contesto particolarmente difficile. Il nostro auspicio è che possa avere un carattere strategico che si possa costruire l’alternativa alla destra”. Così Federico Fornaro (LeU) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev