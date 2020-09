Foto di Navalny dal letto d'ospedale: "Respiro da solo"

Berlino, 15 set. (askanews) - Sul profilo Instagram dell'oppositore russo Aleksey Navalny è stata pubblicata una foto dal letto dell'ospedale di Berlino, la clinica Charité, dove è ricoverato in seguito all'avvelenamento subito lo scorso 20 agosto. È il suo primo post da quando si è risvegliato dal coma."Ciao sono Navalny, mi mancate. Ancora non posso fare quasi niente, ma ieri sono riuscito a respirare tutto il giorno da solo. Davvero, solo con le mie forze. Senza il minimo aiuto, neppure la più semplice ventilazione in gola. Mi è molto piaciuto. È sorprendente quanto non si apprezzi del tutto questo processo. Raccomando di farlo", dice l'avvocato blogger nel post, a commento della foto che lo riprende assieme alla moglie Yulia a volto scoperto, sorridente, e ai figli Zakhar e Darya, che invece indossano la mascherina chirurgica.Lunedì i medici della Charité di Berlino hanno reso noto che le condizioni dell'oppositore russo continuano a migliorare: respira autonomamente e può brevemente alzarsi dal letto.Una volta terminate le terapie a cui viene sottoposto dopo l'avvelenamento con un agente tossico del gruppo Novichok, Navalny intende tornare in Russia per portare avanti lasua missione. Il 44enne strenuo oppositore di Putin avrebbe rifiutato la richiesta di collaborazione con la Russia per un'indagine congiunta con la Germania sul tentato omicidio contro di lui il mese scorso in Siberia.