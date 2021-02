(Agenzia Vista) Campania, 02 febbraio 2021 Frana sulla Costiera Amalfitana Intervenuti i Vigili del fuoco ad Amalfi (SA) per una frana che ha investito un tratto della SS163, altezza tunnel Matteo Camera: evacuate tre persone bloccate in casa dai detriti, squadre in azione per escludere presenza eventuali persone coinvolte. / corutesy Lira Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev