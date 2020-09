(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2020 Franceschini e Cai firmano protocollo per turismo montano sostenibile Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e il Presidente generale del Club Alpino Italiano, Vincenzo Torti, firmano presso il Salone del Ministro al Collegio Romano il nuovo protocollo per il turismo montano sostenibile e responsabile. "Adesso dobbiamo aiutare le imprese del settore del turismo ad attraversare il deserto, superando l'emergenza. Ma sappiamo già che il turismo internazionale tornerà imponente in Italia, fatto di grandi numeri come era fino a gennaio di quest'anno perché in tutto il mondo si vuole visitare l'Italia" ha detto il ministro a margine dell'evento. "È una grande occasione per dotare il Paese e arricchirlo di un patrimonio enorme- ha affermato il presidente Torti- come un cammino che portato a compimento sarebbe il più lungo del mondo. Non ci interessano i record, ma quello che ci sta a cuore è far nascere un patrimonio diffuso che diventi una ricchezza per il Paese". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev