(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2020 Franceschini: "Crisi Covid ha mostrato quanto cultura e turismo siano strategici per il Paese" Cultura e turismo sono strategici per il rilancio del Paese, sono ottimista sulla ripresa". Lo ha detto oggi il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, intervenendo insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, agli Stati Generali dell'economia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev