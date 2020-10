Franceschini: "Nascerà in Triennale il Museo Nazionale della Fotografia"

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2020 Il ministro dei Beni culturali e del turismo, Dario Franceschini, intervenuto alla presentazione delle nuove mostre di Triennale Milano, ha annunciato: “Nascerà in Triennale il Museo Nazionale della Fotografia”. Il ministro ha confermato il sostegno del MiBACT al Museo del Design Italiano di Triennale Milano e ha annunciato la nascita in Triennale del Museo Nazionale della Fotografia, a partire dalla collaborazione con il MUFOCO, Museo di Fotografia Contemporanea: “Sono qua per ribadire il mio sostegno a Triennale, sostegno nell’ordinarietà della gestione con le risorse del Ministero, ma anche sostegno ... per aiutare a superare la fase dell’emergenza, l’assenza di bigliettazione, e sostenere Triennale anche nell’iniziativa su cui stiamo lavorando: dopo il Museo del Design Italiano, nascerà un grande Museo Nazionale della Fotografia, che parta dalla collaborazione con il MUFOCO, con il suo bellissimo archivio, che doti l’Italia finalmente di un Museo Nazionale della Fotografia. Abbiamo davvero un grande lavoro da fare insieme”. agenziavista.it