Franceschini: “Nuove tutele per i lavoratori dello spettacolo dal vivo”

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2021 "Il mio Ministero, della Cultura e il Ministero del Lavoro stanno lavorando, il più in fretta possibile, per un provvedimento che intervenga su tutte le anomalie, le carenze dal punto di vista del trattamento previdenziale, delle coperture assicurative e delle anomalie dei rapporti di lavoro per il settore dello spettacolo dal vivo. I requisiti di accesso al trattamento pensionistico, che spesso sono troppo stringenti per consentire di avere un beneficio, la disciplina delle indennità di maternità, di malattia. Anche il fatto che, essendo discontinuo il rapporto di lavoro in questo settore, bisogna prevedere, sulla base dell'esperienza francese, una forma di sostegno per i momenti in cui non si lavora. E poi l'introduzione di un bonus contributivo per il 2020-2021, i due anni in cui non è stato possibile versare i contributi sufficienti per maturare la continuità dal punto di vista del trattamento pensionistico.” Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, rispondendo al question time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev