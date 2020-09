Francia, 7 arresti per attacco vicino vecchia sede Charlie Hebdo

Francia, 26 set. (askanews) - Sono sette le persone arrestate in Francia nell'ambito dell'inchiesta antiterrorismo sull'attacco compiuto a Parigi, nei pressi della vecchia sede di Charlie Hebdo, che ha causato due feriti.Subito dopo l'attacco le forze di sicurezza hanno arrestato il principale sospettato, un 18enne che ha confessato, e un uomo di 33 anni che era con lui in metropolitana. In serata le autorità hanno poi fermato altri cinque uomini in un appartamento di Seine-Saint-Denis dove gli inquirenti ritengono abbia vissuto il principale sospettato.