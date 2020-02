Strasburgo, 27 feb. (askanews) - A Strasburgo cinque persone sono morte in un incendio divampato in un edificio di 7 piani in rue de Barr, altre sette sono rimaste ferite. Il rogo sarebbe divampato all'interno della tromba delle scale.I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare diversi "salvataggi" e mettere in sicurezza le zone "a causa del fumo denso" che aveva invaso i locali.