Francia, dopo tre mesi riapre al pubblico il Museo del Louvre

Roma, 6 lug. (askanews) - Il Louvre, il museo più visitato al mondo, riapre le porte al pubblico dopo tre mesi di chiusura per l'emergenza coronavirus.Alcune gallerie in questa fase resteranno ancora chiuse: il 70% del museo, pari a circa 45.000 metri quadrati, sarà accessibile ai visitatori: si tratta delle aree tradizionalmente più affollate, come quelle dedicate all'antichità e alla cultura egizia.Tante le precauzioni da prendere: obbligo di indossare le mascherine, i visitatori non potranno usufruire delle zone per il rinfresco e dovranno seguire percorsi segnalati senza possibilità di tornarecindietro. Ogni uscita da una sala sarà definitiva. Davanti alla Gioconda, dove la folla si accalca, sono stati posti sul pavimento dei segnali di stazionamento, a cui non si potrà derogare per evitare assembramenti.La crisi di coronavirus ha già causato "più di 40 milioni di perdite" al Louvre, ha annunciato il suo presidente e direttore Jean Luc Martinez, che si attende tre anni finanziari difficili. "Stiamo perdendo l'80% del nostro pubblico. Il 75% dei nostri visitatori è di origine straniera. Avremo al massimo il 20-30% del nostro pubblico del 2019, tra i 4.000 e i 10.000 visitatori giornalieri, al massimo" ha detto.