Francia, ex presidente Sarkozy dichiarato colpevole di corruzione

Parigi, 1 mar. (askanews) - Il Tribunale correzionale di Parigi ha dichiarato "colpevole" l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, 66 anni, per il cosiddetto "caso intercettazioni" che lo vede accusato di corruzione e traffico di influenze.Sarkozy è stato condannato a tre anni di carcere, due dei qualicon la condizionale. L'anno restante, se confermato, potrebbe essere tramutato in semilibertà o in lavori socialmente utili. Anche il suo avvocato Thierry Herzog è stato condannato a tre anni di carcere, di cui uno sospeso, e gli è stato vietato di esercitare la professione per cinque anni. Stessa pena per l'ex magistrato Gilbert Azibert.Secondo l'accusa, che si è basata su intercettazioni telefoniche convalidate dalla magistratura, Sarkozy tentò di ottenere, tramite il suo storico avvocato Herzog, delle informazioni dal magistrato Gilbert Azibert riguardo un'inchiesta sul possibilefinanziamento libico della campagna 2007. Le informazioni servivano a poter influire su un ricorso in Cassazione. In cambio, avrebbe promesso di assicurare una "mano amica" a Gilbert Azibert per un incarico a Monaco.