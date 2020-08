Francia, incendi vicino Marsiglia: turisti evacuati via mare

Marsiglia, 5 ago. (askanews) - Un grosso incendio sta bruciando la Costa Azzurra. Le fiamme sono scoppiate nella zona di Martigues, a ovest di Marsiglia, hanno divorato oltre 1.000 ettari di terreno e costretto 2.700 persone ad allontanarsi dalle loro case. In fuga ci sono anche molti turisti che hanno dovuto abbandonare campeggi travolti dal fuoco. In alcuni casi sono stati salvati con delle barche via mare, perché le fiamme avevano già chiuso ogni via di fuga da terra. Non ci sono feriti gravi, solo danni materiali.Queste immagini aeree mostrano l'entità dell'area colpita dal rogo che ancora non è del tutto spento. A combatterlo con elicotteri e da terra 1.800 Vigili del Fuoco che ancora non sono riusciti a tenere sotto controllo l'incendio. Colpa anche dei venti forti che stanno alimentando le fiamme.