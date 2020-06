Francia, la ripresa delle lezioni anche a Bordeaux

Bordeaux, 22 giu. (askanews) - Il successo della politica di ritorno a scuola in Francia è stato ricondotto a una serie di garanzie, tra cui il rigoroso allontanamento sociale e l'uso di maschere. In queste immagini la ripresa delle lezioni a Bordeaux, dove ogni bambino di età superiore agli 11 anni deve indossare una mascherina. Ma in età inferiore, no. Da ora in particolare a tutti i 6,8 milioni di scolari francesi è finalmente permesso di tornare a scuola poiché le restrizioni al confinamento continuano ad allentarsi. In Francia circa in un quarto della nazione i bambini erano già tornati in classe perché in aree ritenute meno colpite dal virus.