Francia, ministro della salute conto l'opposizione sul covid

Parogi, 4 nov. (askanews) - La situazione sanitaria e degli ospedali in Francia continua a peggiorare nonostante il nuovo lockdown voluto dal Governo. E proprio il ministro della Salute, Olivier Véran si è rivolto all'assemblea nazionale per fare un quadro della drammatica situazione: a Parigi, ha detto, ogni 15 minuti viene ricoverato un paziente malato di Covid e ogni 30 secondi si registra un contagio tra i parigini. Poi ha raccontato di aver visto giovani under 35 negli ospedali in riamimazione."E' questa la realtà, signore e signori, se non la volete ascoltare uscite da quest'aula, questa è la realtà dei nostri ospedali, voi state discutendo mentre noi cerchiamo di salvare vite negli ospedali" ha tuonato Olivier Véran tra le proteste dell'opposizione e gli applausi della maggioranza che lo sostiene.Nel difendere gli ultimi provvedimenti governativi, il ministro ha sottolineato che se verranno seguiti correttamente, tra un mese ci dovrebbe essere una diminuzione del numero di infezioni tra 65 e 80%, ma ha condannato chi chiede la fine dello stato di emergenza.