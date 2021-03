(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2021 "Mi rivolgo al Governo perchè faccia in fretta, la crisi ha congelato fin troppo il decreto Ristori 5, ma le bollette e i pagamenti per gli italiani non sono state congelate. Fate in fretta, fare arrivare subito i ristori agli italiani". Così il segretario di Sinistra Italiana in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it