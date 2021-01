(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio Fratoianni: “Maggioranza si allargherà sul piano numerico e soprattutto politico” “Credo che ci sia la possibilità che il Governo allarghi la base parlamentare non solo sul piano numerico ma anche politicamente. Per fare questo è necessario continuare su questa direzione. Un rapporto chiaro con il parlamento portando di volta in volta i provvedimenti in Aula per avere la stabilità necessaria di qui alla fine della legislatura” sono le parole del deputato portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev