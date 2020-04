(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2020 Fratoianni (LeU): "No a balletto insopportabile su riaperture. Serve seguire un piano nazionale" "No al balletto insopportabile su riaperture. Serve seguire un piano nazionale. Sia chiaro che si deve riaprire in sicurezza. La priorità rimane la salute di tutti e tutte." Lo ha dichiarato in un video l'on. Nicola Fratoianni (LeU). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev