Fratoianni (Si): “Si approvi subito Ddl Zan, la destra difende libertà di aggredire”

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2021 “Questo è un Paese nel quale sembra che su alcune cose il tempo non arrivi mai quando invece il tempo è scaduto. Questa legge non risolve tutti i problemi ma allarga i diritti e si batte contro la discriminazione in un paese in cui questo fenomeno è assai diffuso. Opporsi a questa legge in nome della libertà è inaccettabile e ridicolo. Sembra che la libertà che la destra vuole difendere sia la libertà di offendere e aggredire, ma non è una buona libertà.” Queste le parole di Nicola Fratoianni, Deputato di Sinistra Italiana, a Piazza del Popolo durante la manifestazione per l’approvazione della legge contro la omotransfobia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev