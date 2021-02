(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 Fratoianni (Si): "Vaccino sia bene comune universale per tutelare salute di tutti" "Se non battiamo non c'è libertà per ognuno di noi, il vaccino per questo deve essere un bene comune e universale e dobbiamo sottrarlo alle leggi del mercato". Lo ha detto l'esponente deo Sinistra italiana Nicola Fratoianni. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev