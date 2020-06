(Agenzia Vista) Usa, 19 giugno 2020 Freedom Day, Melania Trump legge un libro per celebrarlo: "Siamo un'unica comunità globale" Il Freedom Day, o Juneteenth, è la festa che celebra la liberazione degli schiavi negli Stati Uniti, e si celebra il 19 giugno. La First Lady Melania Trump per celebrarlo ha letto la storia "All Different Now" di Angela Johnson sui social. Melania Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev