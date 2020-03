(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2020 Fuga da Milano per Coronavirus prima deldecreto del Governo le immagini Prima del decreto del Governo sulla chiusura in entrata e in uscita della Lombardia molte persone si sono riversate in stazione cercando di lasciare Milano. Il governo dovrebbe disporre con un decreto di "evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita" nella Regione Lombardia e in 11 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche dall'8 marzo al 3 aprile. Le immagini sono diventate virali su twitter. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it