(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio Funerale Attanasio a Limbiate, l’omaggio dei familiari al carabiniere morto per proteggerlo A Limbiate i funerali dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio ucciso in un agguato nel paese dove operava. Con lui sono morti il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista. La voce di un familiare dell’ambasciatore che rende omaggio al sacrificio del carabiniere. / Facebook Comune di Limbiate Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev