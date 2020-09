(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2020 Furlan (CISL): “Miliardi dell’Europa devono trasformarsi in occupazione, scendiamo in piazza per il lavoro” “Miliardi dell’Europa devono trasformarsi in occupazione, scendiamo in piazza per il lavoro” queste le parole di Annamaria Furlan, segretario della CISL, durante la conferenza stampa di presentazione dello sciopero generale di venerdì 18 settembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev