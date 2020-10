(Agenzia Vista) Milano, 08 ottobre 2020 Furti nelle case del centro di Milano, presa la banda di georgiani La Polizia di Stato ha arrestato 7 persone specializzate in furti in abitazioni in centro a Milano. Emesso un fermo di polizia giudiziaria anche a carico di un ricettatore del gruppo criminale. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev