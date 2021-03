Futuro Europa, Tajani (FI): "Coinvolgere cittadini per Ue più moderna e democratica"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 marzo 2021 “Il Covid ha dimostrato che l'Unione Europea deve tornare a dare risposte concrete ai cittadini, il Parlamento Europeo come unica istituzione democraticamente eletta ha l'obbligo di dare l'impulso all'Unione e portare le istanze dei singoli Stati. Ascoltare la voce degli italiani e degli europei può aiutarci a fare meglio. Altro elemento chiave è il coinvolgimento dei cittadini, per un'Europa più moderna, democratica e vicina ai singoli”. Così Antonio Tajani di Forza Italia durante una conferenza stampa sul futuro dell'Europa. Parlamento Ue in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it