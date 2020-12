(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2020 Gabriele Maquignaz a Montecitorio pianta la “piccozza della libertà” contro le chiusure in montagna L’artista valdostano Gabriele Maquignaz ha eseguito una performance dove ha piantato la “piccozza della libertà dei popoli di montagna” davanti al Parlamento in Piazza Montecitorio. La performance è a sostegno dei cittadini di montagna che soffrono per le misure imposte dal Governo, in particolar modo quelle riguardanti la chiusura degli impianti sciistici. Durata: 02_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev