Gasparri fa video dentro Aula e lo posta: Grillini festeggiano stipendio ma non hanno maggioranza

(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 19-01-21 “I grillini stanno festeggiando lo stipendio, 156 a 140, ma in realtà non è la maggioranza assoluta. Non andranno lontano, ma siccome sono degli sfaccendati nullafacenti sono qui a festeggiare qualche mese di stipendio in più. Dovevano svuotare il Parlamento, dovevano moralizzare tutto, aprirlo come una scatoletta di tonno. Come ho detto io in aula: si sono chiusi, sigillati dentro la scatoletta”. Così il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia) in un video pubblicato sul suo profilo Instagram / Instagram mauriziogasparri_official Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev