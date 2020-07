Gasparri: "In piazza del Popolo per dire no a questo governo che ha abbandonato l'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2020 L'esponente del centrodestra Maurizio Gasparri su Facebook: "Forza Italia contrasterà in ogni sede e in ogni modo grillini e Pd che devono andare via dal governo. Vogliamo mantenere il centrodestra unito che ha già vinto in tutte le Regioni negli ultimi mesi e che vincerà anche nelle sei Regioni che andranno al voto il 20 settembre. L'unità di queste forze è l'unica prospettiva per gli italiani. Pd e grillini sono nefasti e il nostro dovere è quello di contrastarli." Facebook Gasparri agenziavista.it