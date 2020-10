(Agenzia Vista) Verona, 21 ottobre 2020 Gattino incastrato soccorso dai Vigili del Fuoco Singolare intervento per i Vigili del fuoco di Verona che ieri pomeriggio sono intervenuti presso l'aviosuperficie di Boscomantico per salvare un gattino rimasto incastrato con la testa nel foro di una struttura d’arredo del giardino. Con una delicata manovra la squadra ha asportato alcune parti in legno che bloccavano il piccolo felino che poi è tornato libero di correre. / Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev