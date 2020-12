Gaza, razzi in cielo per l'anniversario del conflitto con Israele

Gaza City, 29 dic. (askanews) - Razzi lanciati in cielo e poi nel Mar Mediterraneo a Gaza. Sono in corso nell'enclave palestinese delle esercitazioni militari per celebrare l'anniversario del conflitto del 2008 con Israele.Le esercitazioni hanno coinvolto circa 10 gruppi nella Striscia, ha detto un portavoce delle forze delle Brigate Al-Quds, l'ala armata della Jihad islamica.L'obiettivo dell'esercitazione, la prima nel suo genere, è "rafforzare le capacità dei combattenti" e dimostrare l '"unità" dei gruppi armati a Gaza, ha aggiunto il portavoce, il cui volto era quasi interamente coperto da un tradizionale velo.Partecipava anche Hamas, il gruppo islamista che controlla Gaza dal 2007.Nel dicembre 2008, Israele ha lanciato l"Operazione Piombo fuso" per fermare il lancio di razzi palestinesi su Israele.