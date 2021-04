Gb, funerali Principe in diretta con il pub "Duca di Edimburgo"

Roma, 17 apr. (askanews) - Il nome "Duca di Edimburgo" fa già capire il legame con il principe Filippo. E' il pub vicino Windsor, omaggio al marito della regina Elisabetta II, che oggi pomeriggio trasmetterà in diretta i funerali, che si svolgono in forma privata, del principe scomparso all'età di 99 anni.Annie Andrews, proprietaria del pub, afferma: "Credo che la maggior parte delle persone stia pensando alla regina e al resto della famiglia, è un momento molto triste per loro, ma lui ha condotto una vita così incredibile che penso che debba essere celebrato, e non con le lacrime"."Quello che faremo è partecipare tutti insieme al minuto di silenzio, e poi alzeremo un bicchiere in suo onore e alla fine delle esequie brinderemo di nuovo al Duca di Edimburgo".