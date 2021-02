(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2021 Gentiloni: "Abbiamo sottovalutato il compito di produrre vaccini" "Sappiamo che vinceremo la battaglia contro il Covid. Lo faremo grazie ai vaccini e ai anche ai progressi nelle terapie. Sappiamo che abbiamo sottovalutato l'imponenza del compito di produrre centinaia di milioni di dosi di questi vaccini in poche settimane. Abbiamo anche buone notizie però, i no vax si sono rivelati solo una minaccia marginale." Così il Commissario Europeo agli Affari economici e monetari in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2020/2021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev