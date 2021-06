Gentiloni: "Dopo Covid gli Stati Ue devono ridurre debito senza sacrificare investimenti"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 giugno 2021 Man mano che le nostre economie escono da questa crisi, dovremo affrontare livelli di debito significativamente più elevati. Sappiamo tutti che i disavanzi di bilancio dovranno essere ridotti rispetto ai livelli eccezionali di questo e dell'anno scorso. Ma questo deve essere fatto in modo da non ripetere l'errore di sacrificare gli investimenti pubblici e altre spese produttive necessarie per la crescita futura delle nostre economie". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in conferenza stampa di presentazione del pacchetto economico di primavera. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev