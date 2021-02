(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2021 Gentiloni: "Europa da arcigna guardiana dei decimali a casa comune" "Ne ha fatta di strada l'Unione Europea in questa crisi. L'Europa era per molti un'arcigna guardiana dei decimali oppure un'entità indifferente davanti alle gravi crisi migratorie, adesso è tornata casa comune. Ha fatto un debito europeo per obiettivi comuni, cosa impensabile fino a poco tempo fa, l'esatto opposto di come si era affrontata la crisi 10 anni fa" Così il Commissario Europeo agli Affari economici e monetari in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2020/2021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev