(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 febbraio 2021 Gentiloni: “Il successo dei vaccini sarà fondamentale per il recupero economico” “Migliorare la salute pubblica è il primo motivo per il quale dobbiamo vincere la corsa che sta avvenendo in questo momento tra iniezioni e nuove infezioni. È un po' una gara e sappiamo però che è anche una questione di natura economica, perché il successo dei vaccini sarà fondamentale anche per il recupero economico”. Così il Commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni intervenendo in conferenza stampa a Bruxelles dopo la riunione dell’Eurogruppo. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev