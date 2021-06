Gentiloni: "Paesi con debito alto limitino la crescita della spesa"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 giugno 2021 "Yutti gli Stati membri dovrebbero dare la priorità a politiche che aumentino gli investimenti pubblici e privati, ma quelli con alto debito dovrebbero limitare la crescita della spesa corrente. Perché una cosa è se la spesa pubblica è usata per le spese correnti, un'altra se è usata per investire in ricerca, istruzione e infrastrutture pubbliche". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in conferenza stampa di presentazione del pacchetto economico di primavera. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev