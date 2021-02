(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 febbraio 2021 Gentiloni: “Piena fiducia Draghi possa dare contributo a Governo efficiente ed europeista” “Sulle nostre previsioni influisce naturalmente - oltre ai dati strutturali - influisce anche il fatto che noi, nel caso dell'Italia come in quasi tutti i casi, non conteggiamo l'effetto possibile della Recovery and Resilience Facility – che, ricordo, il Governo italiano nel nelle proprie valutazioni ha quantificato in uno 0,6-0,7% di crescita aggiuntiva per questi anni. Naturalmente siamo comunque di fronte a una potenzialità di crescita, soprattutto se consideriamo anche questo ulteriore contributo molto importante e quindi è molto importante che il Governo che si formerà, se avrà la fiducia del parlamento, vada nella direzione giusta. E io piena fiducia nel fatto che l'esperienza le idee le capacità del Presidente del Consiglio incaricato possano dare un contributo, sicuramente, a un Governo efficiente ed europeista” Così il Commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Bruxelles, nell’ambito della presentazione delle previsioni economiche d’inverno. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev