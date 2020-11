(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2020 Gentiloni: "Sure 2 non è tecnicamente possibile, serve aumento risorse proprie nel bilancio" "Si può immaginare uno Sure 2, il programma a sostegno dell'occupazione nell'Unione europea, ma non è nei programmi della Commissione europea e comunque bisognerebbe far ricorso alle nuove possibilità di indebitamento date dall'aumento delle risorse proprie all'interno del Quadro finanziario pluriennale (Qfp) su cui ancora sono in corso i negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio dell'Ue." Lo ha detto Paolo Gentiloni, Commissario europeo all'Economia, al seminario online "L'Unione europea a sostegno dei lavoratori: il programma Sure", organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea. 02_16 www.FASI.biz Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev