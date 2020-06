(Agenzia Vista) Londra, 09 giugno 2020 George Floyd, Johnson sulle proteste: "Capisco ma rispettate il distanziamento sociale" “Dico di sì, avete ragione quando dite Black Lives Matter, e a tutti coloro che hanno scelto di protestare pacificamente e che hanno insistito sul distanziamento sociale dico, sì certo che vi sento e capisco. Ma devo anche dire che siamo in un momento di prova nazionale, mentre il paese si è unito per combattere un’epidemia mortale. Dopo questo sacrificio non possiamo perdere il controllo. Quindi no, non supporterò chi viola le regole del distanziamento sociale." Il videomessaggio del premier britannico, Boris Johnson, in merito alle proteste Black Lives Metter nel Regno Unito. /UkPrimeMinister Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev