Germania, a Berlino 369 famiglie in quarantena per Covid 19

Berlino, 17 giu. (askanews) - Sono ben 369 famiglie, in sei condomini, messe in quarantena dalle autorità di Berlino dopo che 57 persone sono risultate positive al nuovo coronavirus. Questa è una misura senza precedenti dall'inizio della pandemia nella capitale tedesca. I residenti non sono autorizzati a lasciare la propria casa per 14 giorni.Il distretto non ha potuto rendere noto il numero esatto di persone in quarantena. Le autorità hanno inoltre annunciato che sono ancora in sospeso 265 test e che i risultati dovrebbero essere disponibili entro i prossimi tre giorni.Finora, la maggior parte delle persone affette da coronavirus ha mostrato sintomi lievi.